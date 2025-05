Juventus Women mercato | nomi e piani per sostituire Cantore Mauro Munno su JWomen Zone – VIDEO

Nel nuovo episodio di JWomen Zone, Mauro Munno analizza le strategie di mercato della Juventus Women in seguito alla partenza di Cantore, diretta verso il Washington Spirit. Scopri i nomi caldi e i piani della società per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Un approfondimento esclusivo dedicato alla squadra, solo su JuventusNews24.com.

Nuovo episodio del format targato .com dedicato alla Juventus Women: JWomen Zone è uno spazio quotidiano incentrato esclusivamente sulla squadra femminile del club bianconero. Ogni giorno sul nostro canale YouTube Mauro Munno è in video per notizie, mercato, approfondimenti, analisi, curiosità e molto altro ancora sul calcio femminile. I piani di mercato della Juventus Women per sostituire Sofia Cantore, promessa al Washington Spirit, nell'immediato e in ottica futura...

