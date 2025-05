Juventus Women da capitana a capitano | il messaggio di Rosucci per Locatelli – FOTO

Martina Rosucci, capitana della Juventus Women, ha condiviso una foto significativa con un messaggio rivolto a Manuel Locatelli, capitano della Juventus maschile. Questo gesto simbolico evidenzia l'unità e il sostegno tra le due squadre bianconere, sottolineando il legame che unisce i diversi settori del club. Scopri di più sul significato di questa iniziativa e il messaggio di Rosucci.

Juventus Women, da capitana a capitano: la FOTO con il messaggio della bianconera per Manuel Locatelli. Un messaggio chiaro quello della capitana della Juventus Women indirizzato al capitano della Juventus, Manuel Locatelli. Martina Rosucci ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram in cui si complimentava con il centrocampista bianconero, protagonista indiscusso della sfida contro il Venezia. Locatelli ha, infatti, preso la responsabilità di calciare il rigore che ha mandato la Juve in Champions League. MESSAGGIO – «Chi se non chi ci ha messo sempre l’anima». .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com