Juventus Under 17 i bianconeri ad Euro 25 | Italia prima nel girone Belgio di Gielen qualificato grazie alla Cechia Male l’Albania di Huli e Durmisi

La Juventus Under 17 si distingue nella terza giornata di Euro 25, con l'Italia, guidata da Elimoghale, che si qualifica per le semifinali affrontando il Portogallo. Il Belgio di Gielen prosegue il cammino, mentre l'Albania di Huli e Durmisi chiude il girone con un deludente bilancio di tre sconfitte. Scopri i dettagli di queste emozionanti sfide.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, il resoconto della terza giornata di Euro 25: l’Italia di Elimoghale in semifinale col Portogallo, il Belgio di Gielen con la Francia. Huli, Durmisi e Gacaj chiudono con 3 sconfitte su 3. I dettagli. Termina anche l’ultima giornata dei gironi degli Europei Under 17: notizie positive per Italia e Belgio mentre chiude male l’Albania di Huli, Durmisi e Gecaj. Per i tre giocatori delle Aquile provenienti dalla Juventus Under 17 è arrivata la terza sconfitta di fila. Un altro 4-0, subito questa volta dalla Francia. Si chiude quindi ufficialmente la loro avventura... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 17, i bianconeri ad Euro 25: Italia prima nel girone, Belgio di Gielen qualificato grazie alla Cechia. Male l’Albania di Huli e Durmisi

