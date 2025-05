Juventus Under 15 bianconeri eliminati ai quarti | non bastano le oltre 100 reti l’Atalanta mette fine al sogno tricolore a Vinovo Il recap della stagione

La stagione della Juventus Under 15, guidata da Benesperi, si conclude amaramente ai quarti di finale. Nonostante l'impressionante bottino di oltre 100 reti, i bianconeri vengono eliminati dall'Atalanta, infrangendo il sogno tricolore. In questo articolo, Fabio Zaccaria ripercorre il brillante cammino della squadra classe 2010, evidenziando i momenti salienti e le sfide affrontate lungo il percorso.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 15, focus sulla squadra di Benesperi protagonista di una stagione formidabile. Il percorso dei bianconeri classe 2010. Il calcio purtroppo è anche questo, i bianconeri della Juventus Under 15 sono stati eliminati nel ritorno dei quarti di finale a Vinovo per mano dell’ Atalanta. Eppure i classe 2010 di Benesperi partivano col favore del pronostico, con la possibilità di uscire vincitori grazie a 2 risultati su 3. Non è bastato per fermare un’ammirabile Dea, due volte sotto nel punteggio e capace di rimontare completamente grazie a Cappellato. Finale 2-3 in favore degli orobici e stagione ufficialmente terminata per la Vecchia Signora U15... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 15, bianconeri eliminati ai quarti: non bastano le oltre 100 reti, l’Atalanta mette fine al sogno tricolore a Vinovo. Il recap della stagione

