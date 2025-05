Juventus scatta il riscatto di Fagioli per la Fiorentina

Nicolò Fagioli è ufficialmente un giocatore della Fiorentina: la qualificazione alla UEFA Conference League, ottenuta grazie alla vittoria per 3-2 contro l’Udinese, ha attivato l'obbligo di riscatto previsto nel contratto di prestito con la Juventus. La scelta della Fiorentina segna un nuovo capitolo nella carriera del giovane talento, promettendo emozioni nel campionato italiano.

