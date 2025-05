Juventus sarà Tudor l’allenatore al Mondiale per Club

La Juventus ha ufficialmente scelto Igor Tudor come allenatore per il prossimo Mondiale per Club, dissipando i dubbi emersi dopo la recente partita contro il Venezia. A confermare la notizia è stato l'agente del tecnico croato, Anthony Seric, in un’intervista esclusiva a Sky Sport, che ha rassicurato i tifosi bianconeri.

