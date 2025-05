Juventus l’agente di Tudor chiarisce | Guiderà la squadra al Mondiale per Club

Igor Tudor guiderà la Juventus al prossimo Mondiale per Club, nonostante le incertezze espresse in precedenti dichiarazioni. Dopo il recente successo contro il Venezia, che ha garantito l'accesso alla Champions League, l'agente del tecnico ha confermato la sua presenza sulla panchina bianconera negli USA. Ulteriori dettagli sulla situazione sono previsti in seguito.

(Adnkronos) – Igor Tudor allenerà la Juventus nel prossimo Mondiale per Club? Dopo aver agguantato, grazie alla vittoria contro il Venezia nell'ultima giornata, la qualificazione in Champions League, il tecnico bianconero aveva lasciato intendere che non avrebbe guidato la squadra negli Stati Uniti a meno di una conferma per la prossima stagione. Parole che oggi,

