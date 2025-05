Juventus la Champions non salva Tudor Bookmaker sicuri | sarà Conte 2 0

La Juventus conquista l'accesso in Champions League con un quarto posto strappato all'ultima giornata, ma la prestazione della squadra non basta a garantire il futuro dell'allenatore Tudor. I bookmaker, intanto, annunciano Conte come possibile sostituto, alimentando le speculazioni su un ritorno del tecnico. In questo articolo, analizziamo le dinamiche recenti e cosa significano per il futuro bianconero.

Obiettivo raggiunto, seppur all`ultimo respiro. La Juventus centra il quarto posto all`ultima giornata confermandosi in Champions League. Nonostante... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia. 🔗continua a leggere

Cosa serve alla Juventus per conquistare un posto in Champions League - A due giornate dalla fine del campionato, la Juventus è in lotta per conquistare un posto in Champions League. 🔗continua a leggere

Cosa serve alla Juventus per conquistare un posto in Champions League con una giornata d'anticipo - Per garantire un posto in Champions League con una giornata d'anticipo, la Juventus deve ottenere una vittoria contro l'Udinese. 🔗continua a leggere

Juventus, la Champions non “salva” Tudor. Bookmaker sicuri: sarà Conte 2.0 - Obiettivo raggiunto, seppur all`ultimo respiro. La Juventus centra il quarto posto all`ultima giornata confermandosi in Champions League. Nonostante un rinnovo automatico. 🔗Segnala calciomercato.com

Colpo di scena Tudor: Conte il prescelto e doppio centravanti per la Juventus | CM.IT - Tudor potrebbe lasciare la Juventus prima del Mondiale per Club: Conte rimane in pole per guidare i bianconeri nella prossima stagione ... 🔗calciomercato.it scrive

Champions blindata ma Tudor verso l’addio: la Juve vuole Conte per ripartire - La Juve blinda la Champions all’ultima giornata. Tudor centra l’obiettivo ma è pronto all’addio. Il futuro? Si chiama Antonio Conte: il ritorno in panchina bianconera è ormai cosa fatta ... 🔗Riporta msn.com