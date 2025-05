Juventus la Champions non basta | Elkann ha deciso di licenziare Giuntoli

Nonostante la vittoria contro il Venezia, la Juventus si prepara a momenti di cambiamento significativi. Elkann ha deciso di licenziare Giuntoli, segnando l'inizio di un possibile riassetto dirigenziale. I successi in campo, come il rigore di Locatelli, non bastano a nascondere le turbolenze all'interno del club bianconero, che sembra essere a un bivio cruciale per il suo futuro.

Non solo in panchina: potrebbero esserci ulteriori scossoni alla Juve anche per il riassetto dirigenziale del club bianconero La Juventus tira un sospiro di sollievo, dopo aver visto i fantasmi nella trasferta di Venezia. Alla fine il rigore di capitan Locatelli regala i tre punti decisivi per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.it Obiettivo quarto posto raggiunto, traguardo minimo ai nastri di partenza di una stagione che man mano si è complicata maledettamente per la ‘Vecchia Signora’. Igor Tudor ha rimesso la Juve in carreggiata dopo il fallimento targato dalla gestione Thiago Motta, anche se il tecnico croato è destinato ad avere vita breve alla Continassa... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, la Champions non basta: “Elkann ha deciso di licenziare Giuntoli”

BOOOM JUVE: a giugno arriva il rivale di sempre | Tutto concordato con Elkann - La Juventus si gioca a Venezia l’approdo in Champions League, un paletto fondamentale per pianificare con maggiore serenità il futuro. La società aveva messo a bilancio il passaggio agli ottavi di ... Come scrive jmania.it

Juventus, Elkann pensa a Platini presidente? La voce che agita il web - I tifosi bianconeri non credono possa arrivare Michel Platini come nuovo presidente della Juventus. Non mancano gli appelli ad Elkann e le provocazioni degli interisti ... Si legge su sport.virgilio.it

Donnarumma alla Juventus: c’è la data dell’accordo - Il nome del numero uno azzurro, nonché capitano della nazionale di Luciano Spalletti, associato alla Juventus, è ormai un classico del calciomercato. La società bianconera sperava di acquisirlo a ... Si legge su asromalive.it