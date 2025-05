Juventus in rimonta in Champions Roma conquista il rigore Fiorentina strappa la Conference mentre Empoli e Venezia retrocedono

In una giornata di grande intensità calcistica, la Serie A ha regalato colpi di scena emozionanti. La Juventus, con una rimonta avvincente, conquista un posto in Champions League, mentre la Roma festeggia un rigore decisivo. La Fiorentina strappa il pass per la Conference League, mentre Empoli e Venezia devono invece fare i conti con la retrocessione, chiudendo una stagione ricca di sorprese e stravolgimenti.

Nel corso di una giornata ricca di emozioni, le sorti della Serie A si sono decise con colpi di scena che hanno lasciato il pubblico senza fiato. La Juventus si è assicurata un posto in Champions League dopo una vittoria struggente, mentre la Roma guarda ora con ottimismo al ritorno in competizioni europee, nonostante si .

