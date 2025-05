Juventus in Champions Roma in Europa | i verdetti della A

L'ultima giornata di Serie A ha delineato i destini delle squadre italiane nelle competizioni europee: la Juventus accede alla Champions League, mentre la Roma e la Fiorentina si qualificano rispettivamente per l'Europa League e per la Conference League. Intanto, Venezia ed Empoli retrocedono in Serie B. Dopo il trionfo del Napoli di Antonio Conte, la lotta per i posti in Europa si è intensificata, rivelando un campionato vibrante e imprevedibile.

Juventus in Champions, la Roma in Europa League, Fiorentina in Conference: in B Venezia ed Empoli, ecco i verdetti dell'ultima giornata di Serie A. Dopo la vittoria dello scudetto da parte del Napoli di Antonio Conte, la griglia Champions per le italiane è fissata.

