Juventus in Champions League la Roma si deve accontentare dell’Europa League Venezia ed Empoli in B

La Serie A si è ufficialmente chiusa con la 38ª giornata, decretando il Napoli campione e regalando alla Juventus l'accesso alla Champions League. La Roma, invece, dovrà accontentarsi dell'Europa League, mentre Venezia ed Empoli retrocedono in Serie B. Con emozioni e colpi di scena, le ultime partite hanno definito il destino delle squadre in un campionato entusiasmante.

La Serie A si è ufficialmente conclusa con la disputa delle ultime partite della 38ma giornata. Dopo avere assegnato lo scudetto al Napoli, con un punto di vantaggio sull’Inter, stasera si decidevano le ultim e qualificazioni alle Coppe Europee e le restanti retrocessioni in Serie B. La Juventus ha battuto il Venezia per 3-2 e si è confermata al quarto posto, meritandosi la prossima Champions League: decisivo il rigore trasformato da Locatelli al 73?, i lagunari erano passati in vantaggio con Fila al 2?, Yildiz e Kolo Muani avevano ribaltato il risultato nel cuore del primo tempo e Haps aveva pareggiata al 55?... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Juventus in Champions League, la Roma si deve accontentare dell’Europa League. Venezia ed Empoli in B

