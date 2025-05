Juventus Giuntoli si becca la smentita persino da Tudor | no io al Mondiale per Club non ci vado

La Juventus ha raggiunto la qualificazione per la prossima Champions League, ma l'atmosfera in casa bianconera è segnata da tensioni comunicative. Recentemente, il direttore Cristiano Giuntoli ha ricevuto una netta smentita da parte di Tudor riguardo alla sua presenza al Mondiale per club, evidenziando ulteriori cortocircuiti nella gestione interna del club e le sfide che il dirigente sta affrontando.

La Juve ha ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League, ma in casa bianconera continua ad esserci qualche corto circuito. Soprattutto sotto l'aspetto comunicativo, come testimonia il "botta e risposta" tra il direttore Cristiano Giuntoli – che ormai colleziona solo magre figure – e l'allenatore Igor Tudor. Ancora ricordiamo quando confermò Thiago Motta che pochi giorni dopo venne esonerato. L'episodio è avvenuto tra la vigilia della match tra la Juve e il Venezia e il dopo-partita, quando il tecnico croato ha, di fatto, smentito il dirigente ex Napoli riguardo la sua sicura presenza in panchina al Mondiale per Club...

