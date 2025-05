Juventus energia giovane Verso la Champions

La Juventus di Igor Tudor punta su una rivoluzione giovanile per affrontare le sfide della Champions League. Sotto i riflettori dell’Allianz Stadium, i talenti emergenti infondono energia e ambizione in una squadra che aspira a un futuro brillante. Con Dusan Vlahovic come leader offensivo, il mix di esperienza e gioventù sta conquistando il cuore dei tifosi e promuove un gioco audace e spettacolare.

Futuro brillante La Juventus di Igor Tudor scommette sui giovani per conquistare la Champions League. L’Allianz Stadium è il palcoscenico di talenti emergenti che portano energia giovane e ambizione. Dusan Vlahovic resta il leader offensivo, ma i giovani stanno conquistando i tifosi. Tudor chiede entusiasmo per le sfide finali, con L'articolo Juventus, energia giovane. Verso la Champions proviene da Il Primato Nazionale... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, energia giovane. Verso la Champions

Se ne parla anche su altri siti

Cessione Juventus: un giovane verso la Premier League - Il terzino destro cresciuto in casa, ha avuto alcune proposte dalla Premier League e dalla Bundesliga. La Juve lo valuta dieci milioni di euro; cifra abbastanza abbordabile per i club inglesi. Scrive news-sports.it

MERCATO - Juventus, Adzic verso il prestito in estate: gli scenari - Le ultime settimane svolte con la maglia della Juventus Under 23 ha rilanciato le aspettative di Vasilije Adzic che si è messo in luce con la maglia dei bianconeri. Il giovane attaccante potrebbe ora ... Come scrive napolimagazine.com

DIRETTA/ Juventus Monza (risultato finale 2-0): bianconeri verso la Champions! Serie A, 27 aprile 2025 - La diretta Juventus Monza prende il via, sulle rispettive panchine siedono Igor Tudor e Alessandro Nesta che sono quasi coetanei, due anni di differenza (il più giovane è il croato) e davvero ... ilsussidiario.net scrive

Cristiano Ronaldo wishes you a Merry Christmas ????