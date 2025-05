Juventus a Tudor non basta la Champions | tutto su Conte

La Juventus, dopo una stagione piena di alti e bassi, è riuscita a conquistare la qualificazione alla Champions League con una vittoria sofferta contro il Venezia. In questo articolo, esploreremo il percorso della squadra, l'analisi delle scelte di Tudor e il confronto con Conte, evidenziando ciò che serve per tornare a essere competitivi ai massimi livelli.

Con fatica, ma la Juventus ha raggiunto l'obiettivo minimo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il successo per 2-3 sul campo del Venezia, cha ha condannato i lagunari alla retrocessione in B, ha infatti permesso ai bianconeri di difendere il quarto...

Juve in Champions, ma Tudor chiede chiarezza: “Mio futuro prima del mondiale” - Il tecnico ha portato la Juve in Champions ed è scattato il rinnovo automatico, ma il club può sciogliere il contratto pagando una penale: Tudor chiede una decisione prima del mondiale. L’ombra di Con ... Lo riporta msn.com

Tudor e Locatelli portano la Juve in Champions, Venezia in B: gol e highlights del 2-3 - La Juventus chiude il campionato come quarta forza della classifica e va in Champions League. La vittoria per 2-3 contro il Venezia, sofferta anche forse. Riporta tuttomercatoweb.com

Roma, la vittoria a Torino non basta: giallorossi in Europa League, la Juve in Champions. Lazio fuori dalle coppe europee - Si è concluso il campionato di Serie A 2024-25 e sono arrivati tutti i verdetti che mancavano, soprattutto quello relativo al quarto posto. L'ultima casella libera per la ... Segnala msn.com