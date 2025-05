Juve tieni Tudor e Vlahovic | il messaggio di Cobolli Gigli

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, esprime la sua opinione sulla direzione futura del club, sottolineando l'importanza di mantenere Igor Tudor come allenatore e Dusan Vlahovic in squadra. Dopo aver conquistato il quarto posto in campionato e la qualificazione alla Champions League, le scelte strategiche della Juve potrebbero rivelarsi fondamentali per il suo successo.

(Adnkronos) – La Juve deve tenere Igor Tudor come allenatore e Dusan Vlahovic. Sono i consigli dell'ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli. La Vecchia Signora ha chiuso il campionato al quarto posto, centrando la qualificazione alla prossima Champions League. Il risultato potrebbe non bastare a Tudor per la conferma in panchina. Con il mercato alle . L'articolo “Juve, tieni Tudor e Vlahovic”: il messaggio di Cobolli Gigli proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - “Juve, tieni Tudor e Vlahovic”: il messaggio di Cobolli Gigli

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League. 🔗continua a leggere

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra giĂ definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare. 🔗continua a leggere

Scanavino a Sport Mediaset: «Stiamo progettando il futuro della Juve con Giuntoli. Tudor? Al momento siamo molto soddisfatti. Sul futuro dell’allenatore, Calvo e Chiellini vi dico questo» - L’ad della Juventus, Maurizio Scanavino, ha condiviso importanti aggiornamenti sul futuro del club in un’intervista a Sport Mediaset. 🔗continua a leggere

"Juve, tieni Tudor e Vlahovic": il messaggio di Cobolli Gigli - Cobolli Gigli: 'Conte sarebbe un buon innesto ma tenere Tudor significherebbe risparmiare soldi e confermare un allenatore che ha fatto bene' ... 🔗Lo riporta msn.com

Juve, Calamai: “Per Tudor e Vlahovic sarà addio” - Luca Calamai ha parlato della Juventus in vista della prossima stagione: per il giornalista, l'annata comincerà senza Tudor e Vlahovic ... 🔗Riporta msn.com

Calamai su Tmw: “Juve in Champions, ma Tudor e Vlahovic se ne vanno” - Il collega Calamai su Tmw: La Juventus conquista la qualificazione Champions all’ultima curva. Tanti brividi, poco calcio. Ma la squadra bianconera tiene così in piedi una ... 🔗Segnala tuttojuve.com