Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, esprime il suo parere sull'importanza di mantenere Igor Tudor come allenatore e Dusan Vlahovic in squadra. Dopo aver concluso il campionato al quarto posto e garantito l'accesso alla Champions League, Cobolli Gigli avverte che la Juve deve fare di più per tornare ai vertici del calcio europeo.

(Adnkronos) – La Juve deve tenere Igor Tudor come allenatore e Dusan Vlahovic. Sono i consigli dell’ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli. La Vecchia Signora ha chiuso il campionato al quarto posto, centrando la qualificazione alla prossima Champions League. Il risultato potrebbe non bastare a Tudor per la conferma in panchina. Con il mercato alle porte, si profila la cessione di Vlahovic, centravanti poco brillante nella stagione appena terminata. “Da tifoso, mi dispiace come Tudor abbia manifestato la sua incertezza sul suo futuro ieri a fine partita perché penso che la Juve debba intanto essergli grata per aver portato la società in Champions e per il buon lavoro che ha fatto”, dice Cobolli Gigli all’Adnkronos... 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - “Juve, tieni Tudor e Vlahovic”: il messaggio di Cobolli Gigli

