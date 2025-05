Juve in Champions ma Tudor chiede chiarezza | Mio futuro prima del mondiale

In vista del mondiale per club, la Juventus si trova a dover fare i conti con incertezze sulla panchina. Igor Tudor, attualmente in carica, chiede chiarezza sul suo futuro, mentre il nome di Antonio Conte circola tra le ipotesi. Dopo la recente vittoria contro il Venezia, che ha garantito la qualificazione alla Champions League, la situazione si fa sempre più delicata e intrigante per i tifosi bianconeri.

Torino, 26 maggio 2025 – Chi andrà in panchina nella Juve al mondiale per club? Igor Tudor, da confermato, un traghettatore, oppure direttamente Antonio Conte? E’ una domanda lecita da porsi dopo il post partita di Venezia, che ha sancito la qualificazione bianconera alla prossima Champions League. Igor Tudor, però, è stato chiaro: tutto va deciso prima, non andrà al mondiale senza sapere chi allenerà la Juve. Insomma, un piccolo intoppo per il club sulla strada verso il futuro, perché l’allenatore obbliga la dirigenza a prendere una decisione immediata, col rischio che al mondiale per club debba andare un tecnico ad interim prima, eventualmente, dell’approdo di Antonio Conte... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve in Champions, ma Tudor chiede chiarezza: “Mio futuro prima del mondiale”

