Juve in Champions League | quanto vale la qualificazione raggiunta dai bianconeri Cifre e dettagli dopo la vittoria del Penzo

La Juventus ha raggiunto un traguardo cruciale qualificandosi per la prossima Champions League, grazie alla vittoria ottenuta nel finale al Penzo. In questo articolo, esploreremo le cifre e l'importanza economica e sportiva di questo risultato, evidenziando il valore significativo che comporta per i bianconeri in vista della competizione europea.

Juve in Champions League: quanto vale la qualificazione raggiunta dai bianconeri. Cifre e dettagli dopo la vittoria agguantata nel finale al Penzo. La Juventus è riuscita nel suo obiettivo dichiarato: centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, un traguardo vitale per il futuro del club bianconero anche e soprattutto per questioni di bilancio. Il club grazie al pass per la competizione europea più chic incasserà una cifra che sfiorerà i 60 milioni di euro. Una base di partenza che potrà chiaramente essere incrementata nel corso della competizione in base a quello che sarà il cammino della squadra...

