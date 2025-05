Juve in Champions è polemica | Rigore grida vendetta un regalo di Nicolussi

La Juventus conquista con fatica il quarto posto e la qualificazione per la prossima Champions League, grazie al rigore decisivo di Locatelli nella ripresa. Tuttavia, le polemiche non si placano, con accuse che si concentrano su Nicolussi Caviglia, ritenuto artefice di un contatto controverso. Un successo che, tra tensioni e critiche, riporta i bianconeri tra le grandi d'Europa, ma non senza discussioni accese.

La Juventus stacca il pass per la prossima Champions League: decisivo il rigore di Locatelli nella ripresa, arrivano le accuse per l’ex della sfida Nicolussi Caviglia La Juventus soffre ma alla fine centra l’obiettivo: quarto posto e qualificazione in Champions League dopo il successo per 3-2 sul Venezia nell’ultima giornata di campionato. Hans Nicolussi Caviglia (LaPresse) – Calciomercato.it Il rigore di Locatelli e un Yildiz in formato trascinatore hanno consentito ai bianconeri di staccare il pass per la blasonata competizione europea, non senza rischi considerando le difficoltà iniziali e il pareggio dei lagunari nella ripresa con Haps... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve in Champions, è polemica: “Rigore grida vendetta, un regalo di Nicolussi”

