Juve all-in su Conte ma non solo | arriva un’altra scelta importante

La Juventus si prepara a una significativa rivoluzione, concentrandosi su potenziali cambiamenti strategici, incluso il possibile ritorno di Conte. Mentre la squadra ha raggiunto il proprio obiettivo minimo all'ultima giornata, le riflessioni su una nuova direzione tecnica suggeriscono scelte cruciali in arrivo. L'era di trasformazione è appena iniziata, promettendo di rinnovare le ambizioni bianconere.

La Juventus è alle prese con una rivoluzione importante, a partire dal possibile arrivo di Conte e non solo La Juventus, alla fine della stagione, ha raggiunto il suo obiettivo minimo. Certo, averlo fatto all'ultima giornata e con un allenatore diverso rispetto a quello che aveva debuttato ad agosto fa capire tanto delle grandi difficoltà avute dai bianconeri per raggiungere il quarto posto. Il successo per 3-2 a Venezia, oltre ad aver condannato gli arancioneroverdi alla serie cadetta, ha permesso come detto alla Vecchia Signora di agguantare la qualificazione alla Champions League insieme al Napoli campione d'Italia, Inter e Atalanta terza...

