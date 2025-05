Juan Jesus | Ieri ho mandato un messaggio a Conte l’ho ringraziato per aver creduto in me

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha condiviso le sue emozioni durante la festa scudetto, esprimendo gratitudine a Conte per il supporto ricevuto. In un'intervista, ha riflettuto sul rammarico di non aver potuto vivere una celebrazione simile due anni fa, sottolineando come il successo attuale rappresenti un traguardo straordinario per la squadra e i tifosi. Ecco un estratto delle sue parole.

Il difensore del Napoli, Juan Jesus, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal pullman durante la festa scudetto degli azzurri. A seguire un estratto delle sue parole. «Il rammarico più grande è non aver fatto una festa così due anni fa, guardate cosa sta succedendo. Poteva essere così anche nel 2023. Ma ora non importa, festeggiamo con questo splendido popolo. Ieri ho mandato un messaggio a Conte, ringraziandolo per aver creduto in me. Io ho risposto in campo».

