Jorge Martin | il ritorno in Aprilia e la sfida a Ducati in MotoGP

Jorge Martin è pronto a tornare in Aprilia, un ritorno che ricorda il figliol prodigo. Dopo le sfide affrontate, ora si trova di fronte a un'opportunità unica: riconciliarsi con il team di Noale e lanciarsi nella corsa contro la Ducati in MotoGP. Con il supporto di Rivola, il suo obiettivo è chiaro: scusarsi, ritrovare la motivazione e puntare alla vittoria.

Riccardo Galli Ora Jorge Martin dovrebbe muoversi come il figliol prodigo. Tornare a casa – in Aprilia – farsi abbracciare (ieri Rivola, in qualche modo ha già aperto le sue braccia), chiedere scusa e rimettersi in moto, non appena gli sarà possibile, e iniziare a vincere, ovvero quello per cui Aprilia ha fatto di tutto per strapparlo alla Ducati. E che lui, in una botta di egocentrismo e sogni da mercato milionario, ha messo in discussione senza nemmeno (e non per colpa del team ma pe i suii ko) aver avuto la possibilità di testare. Martin oggi dovrebbe chiamare Rivola e dirgli che quella fuga in avanti (assurda e sbagliata) è stata solo un colpo di testa e che, dopo quello che Bezzecchi ha saputo realizzare in Inghilterra, il bello per lui, Jorge e Aprilia (insieme) deve ancora venire... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net