Jolo Prato in Promozione | vittoria ai rigori contro Barberino Tavarnelle

Il Jolo Prato conquista una storica vittoria ai rigori contro il Barberino Tavarnelle, con un punteggio finale di 8-7 dopo una sfida intensa. I ragazzi di mister Temper hanno dato il massimo, mostrando determinazione e forza nei momenti decisivi. La partita è stata un vero e proprio testa a testa, coronata da un finale al cardiopalma che ha assicurato al Jolo Prato un posto nella prossima fase del torneo.

BARBERINO TAVARNELLE 7 JOLO PRATO 8 dopo calci di rigore LIBERTAS BARBERINO TAVARNELLE: Pupilli, Petracchi, Guerri (62? Sartoni), Mezzetti (110? M. Sarti), N. Sarti, Panerai, Bellosi, Ruffo, Cubillos (87? Calosi), Bianchi, Corti (75? Morina). A disp. Cianti, Ferraro, Ghelli, Mamma, Bini. All. Temperini. JOLO: Cuorvo, Melani, Biagioni, Cantini, Balli, Drovandi (87? D’Alo), Marchio, Lupetti, Tomberli (110? Iavarone), Lo Iacono (66? Carlesi), D’Agati. A disp. Giusti, De Felice, Nucci, Basso, Medini, Vigni. All. Ambrosio. Arbitro: Bernardini di Piombino. Reti: 38? Cubillos, 50? Lupetti, 88? Morina, 91? Tomberli, 106? Balli, 118? Bellosi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Jolo Prato in Promozione: vittoria ai rigori contro Barberino Tavarnelle

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Jolo Prato in Promozione: vittoria ai rigori contro Barberino Tavarnelle - Jolo Prato vince ai rigori contro Barberino Tavarnelle e vola in Promozione. Partita emozionante con un finale al cardiopalma. msn.com scrive

Jolo Calcio trionfa ai rigori contro Barberino Tavarnelle e vola in Promozione 2025/26 - Jolo Calcio vince ai rigori contro Barberino Tavarnelle, assicurandosi la promozione per il campionato 2025/26. Come scrive lanazione.it

Prato trionfa nella Lanieri Cup: terza vittoria consecutiva nel calcio giovanile - Il Prato vince la Lanieri Cup per la terza volta, dominando il Girone Platino. Premiati Buccheri, Mickeng e Frondella. msn.com scrive

Prima Categoria Play off Jolo-Atletica Castello 1-0