Jolo Calcio trionfa ai rigori contro Barberino Tavarnelle e vola in Promozione 2025 26

In un emozionante scontro di promozione, il Jolo Calcio trionfa ai rigori contro il Barberino Tavarnelle con un punteggio finale di 12-11. Dopo una gara intensa e equilibrata, i ragazzi di Jolo conquistano il diritto a partecipare al campionato di Promozione 2025-26, regalando ai propri tifosi una vittoria indimenticabile. Nel cuore della notte sportiva, l'adrenalina ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all'ultimo rigore.

BARBERINO TAVARNELLE 11 JOLO CALCIO 12 (dopo i calci di rigore) BARBERINO TAVARNELLE: Pupilli, Petracchi, Guerri, Mezzetti, Sarti, Panerai, Bellosi, Ruffo, Cubillo Galvis, Bianchi, Corti. A disp.:Cianti, Sarti, Sartoni, Ferraro, Morina, Ghelli, Mamma, Bini, Calosi. All.:Temperini JOLO: Cuorvo, Melani, Biagioni, Cantini, Balli, Drovandi, Marchio, Lupetti, Tomberli, Lo Iacono, D’Agati. A disp.:Giusti, De Felice, Nucci, Basso, D’Alò, Medini, Iavarone, Carlesi. All.:Ambrosio Arbitro: Diego Bernardini di Piombino Reti: 35’ Cubillo Galvis, 55’ Lupetti, 80’ Morina, 93’ Tomberli, 95’ Balli, 116’ Bellosi "Abbiamo messo la ciliegina sulla torta, a coronamento di un’annata indimenticabile: non potevo chiedere di meglio, per la mia ultima partita con questa società... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Jolo Calcio trionfa ai rigori contro Barberino Tavarnelle e vola in Promozione 2025/26

Se ne parla anche su altri siti

Jolo Calcio trionfa ai rigori contro Barberino Tavarnelle e vola in Promozione 2025/26 - Jolo Calcio vince ai rigori contro Barberino Tavarnelle, assicurandosi la promozione per il campionato 2025/26. Riporta lanazione.it

Corsagna beffato ai rigori: Jolo vince con gol di Balli al 122' - CORSAGNA: Cintolesi, Dinucci (18’ sts Gi. Pellegrini), Giannotti (8’ pts Martino), La Cedra, Signorini, Pazzaglia (15’ G. Giusti, 92’ Ricci), Bottari (2’ pts Motroni), Barsanti, O. Giusti (35’ ... Secondo lanazione.it

Calcio, il «Silver gol» per evitare i rigori - Ahn segna il gol che ha eliminato l'Italia dai Mondiali di calcio nippo-coreani (Ap photo ... sempre per evitare gli odiatissimi calci di rigore. Al termine dei 90 minuti regolamentari, in ... corriere.it scrive

Ground-? Thoppi-???? ??????? ?????| Mrz Thoppi