Jey Lillo all’Isola dei Famosi

Nella quarta puntata dell'Isola dei Famosi 2025, l'atmosfera si infiamma con l'arrivo di nuovi concorrenti. Oltre alle provocanti Jasmin Salvati e Ahlam El Brinis, si unisce anche l'illusionista campano Jey Lillo, noto per le sue straordinarie performance. Scopriamo chi è Gennaro Lillo e cosa porterà all'intrigante avventura del reality.

Non saranno soltanto le provocanti Jasmin Salvati e Ahlam El Brinis ad unirsi ai concorrenti dell’ Isola dei Famosi 2025 durante la quarta puntata di mercoledì. Insieme a loro ci sarà anche l’illusionista campano Jey Lillo. Chi è Jey Lillo. Jey Lillo, pseudonimo di Gennaro Lillo, è un illusionista nato a Napoli nel 1997. Fin da bambino, Jey si è appassionato alla magia: ha iniziato a praticarla da autodidatta quando aveva soltanto 9 anni. Nel 2020 il suo nome è diventato virale quando ha pubblicato, su TikTok, un video in cui proponeva ai commercianti la sfida “Se ti stupisco, mi fai un regalo”... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Jey Lillo all’Isola dei Famosi

