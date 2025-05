Jerusalem Day Israele ricorda la conquista di Gerusalemme est nel ' 67

Il Giorno di Gerusalemme segna la commemorazione della conquista di Gerusalemme Est del 1967, con migliaia di bandiere israeliane che sventolano in festa. Durante la tradizionale Marcia delle bandiere, coloni israeliani e giovani ebrei ultra nazionalisti si uniscono in una clamorosa celebrazione per le strade della città , trasmettendo un forte senso di identità e appartenenza.

Migliaia di bandiere bianche e azzurre con la stella di Davide sventolano in tutta Gerusalemme. A sfilare per le strade della città sono soprattutto i coloni israeliani, giovani ebrei ultra nazionalisti religiosi venuti dalla Cisgiordania. Ballano e cantano durante la Marcia delle bandiere, evento culmine del Jerusalem Day, in cui Israele ricorda la conquista di Gerusalemme est durante la Guerra dei Sei giorni nel ’67. Vicino alle bandiere di Israele sventolano quelle del terzo tempio che questi ragazzi vorrebbero veder costruito al posto della cupola della roccia e la moschea di Al Aqsa. Momenti di tensione proprio dentro la città vecchia dove sono stati aggrediti alcuni musulmani, mentre Ben Gvir, ministro di estrema destra, salito sulla spianata delle moschee (il monte del tempio per gli ebrei) ha detto di aver pregato per la vittoria a Gaza... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Jerusalem Day, Israele ricorda la conquista di Gerusalemme est nel '67

Israele: una società lacerata nel Jerusalem Day, giorno dell’anniversario dell’occupazione di Gerusalemme Est - Nel giorno in cui i coloni festeggiano provocatoriamente l'occupazione di Gerusalemme Est nel 1967, Israele è un Paese sempre più diviso. 🔗Secondo style.corriere.it

Gli israeliani festeggiano il Jerusalem Day, i palestinesi ricordano l’occupazione. Per gli ebrei pacifisti è difficile stare nel mezzo - Insomma, non è facile essere ebrei e pacifisti in Israele. Soprattutto nel giorno del Jerusalem Day. Mosca, 4 mag. (Adnkronos) - E' di almeno tre morti e 15 feriti, con una decina di persone ... 🔗Da ilfattoquotidiano.it

Jerusalem Day, c’è anche la segretaria alla sicurezza Usa Kristi Noem - Gerusalemme, 26 mag. (askanews) – Anche la segretaria Usa alla sicurezza Kristi Noem si è recata a Gerusalemme per le celebrazioni odierne del Jerusalem Day che commemora la conquista da parte di Isra ... 🔗Come scrive askanews.it