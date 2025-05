Jeremy Strong e il lavoro della giuria a Cannes 2025 | Come Conclave ma con lo champagne

Jeremy Strong, attore della celebre serie "Succession", condivide i retroscena della sua esperienza come membro della giuria a Cannes 2025. Paragonando il processo di selezione dei film a un conclave, Strong offre uno sguardo affascinante sul lavoro di valutazione e discussione, il tutto condito da un'atmosfera di eleganza e champagne. Scopri di più su questo intrigante connubio tra arte cinematografica e riflessioni personali.

Tra i membri della giuria di Cannes 2025 c'era anche la star della serie Succession che ha rivelato i retroscena della sua esperienza. <strong>Jeremy Strong è stato uno dei membri della giuria di Cannes 2025 e l'attore, parlando della sua esperienza, ha fatto un paragone con Conclave, il film che mostrava il dietro le quinte della scelta di un nuovo Papa. La star di Succession, durante la conferenza stampa che si è svolta dopo la cerimonia di premiazione che ha visto assegnare la Palma d'oro a Un Simple Accident di Jafar Panahi, ha condiviso qualche retroscena del lavoro compiuto insieme agli altri artisti nel decidere i riconoscimenti ufficiali... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jeremy Strong e il lavoro della giuria a Cannes 2025: "Come Conclave, ma con lo champagne"

