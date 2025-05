Jarno Trulli | Dalla Formula 1 ai vini Ma la velocità non mi manca

Jarno Trulli, ex pilota di Formula 1, racconta la sua transizione dal mondo delle corse ai vini, rivelando che la velocità non gli manca. In un'intervista, condivide le sue opinioni sulle monoposto elettriche, definendole una categoria di nicchia, e analizza le sfide affrontate dalla Ferrari nonostante il valore della sua vettura. Scopri di più sulle sue riflessioni e sulla sua nuova passione.

L’ex pilota: «Le monoposto elettriche? Una categoria di nicchia, quelle tradizionali sono un’altra cosa. La Ferrari fa fatica, eppure non ha una cattiva macchina»... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Jarno Trulli: «Dalla Formula 1 ai vini. Ma la velocità non mi manca»

