Jannik Sinner si racconta alla vigilia dell’esordio nel Roland Garros | Voglio ritrovare la fiducia che avevo prima

Alla vigilia del suo esordio al Roland Garros, Jannik Sinner si è aperto ai microfoni di Eurosport, esprimendo il desiderio di ritrovare la fiducia che lo ha portato al vertice del tennis. L'altoatesino, attualmente numero uno del mondo, sfiderà il francese Arthur Rinderknech nella serata sul prestigioso campo Philippe Chatrier, con molte aspettative sul suo rendimento.

Jannik Sinner si è raccontato ai microfoni di Eurosport alla vigilia del suo esordio al Roland Garros. Quest'oggi l'altoatesino (n.1 del mondo) affronterà il francese Arthur Rinderknech nella sessione serale sul campo Philippe Chatrier e ci sono delle attese su quello che sarà il livello di tennis che l'azzurro riuscirà a esprimere. Un periodo molto particolare e complicato quello vissuto da Jannik, costretto a stare fermo 3 mesi per l'accordo con la WADA, posteriore al caso di doppia positività che l'ha visto coinvolto. Una contaminazione accidentale, secondo quanto poi accertato, costata quindi una squalifica che Sinner ha faticato ad accettare...

