Jannik Sinner e Carlos Alcaraz pronti per la sfida al Roland Garros

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si preparano a dare vita a una sfida entusiasmante al Roland Garros. Dopo aver affermato "Carlos sei sicuramente da battere a Parigi," Sinner si è congedato dai suoi sostenitori al Foro Italico, creando aspettativa per un possibile incontro in finale. Con entrambi i talenti in grande forma, il loro scontro può segnare una nuova era nel tennis.

di Massimo Selleri "Carlos sei sicuramente da battere a Parigi". Così Jannik Sinner una settimana fa si è congedato dai suoi tifosi del Foro Italico. Ora il Roland Garros è arrivato e la logica dice che l’altoatesino e Alcaraz si inconteranno nella finale di questo Grande Slam. L’azzurro occupa la posizione numero uno nel ranking mondiale, mentre lo spagnolo lo insegue al secondo posto e questi equilibri non cambieranno qualunque cosa succesa ai piedi della Torre Effeil. Per passare dalla teoria alla pratica i due devono superare una serie di ostacoli che hanno un nome e un cognome. Il primo si chiama Alexander Zverev che, prima o poi, per la legge dei grandi numeri uno slam lo vincerà, e il secondo probabilmente è targato Novak Djokovic, che sabato ha festeggiato la conquista del suo centesimo trofeo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz pronti per la sfida al Roland Garros

Altre fonti ne stanno dando notizia

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz pronti per la sfida al Roland Garros - Sinner e Alcaraz si preparano per una possibile finale al Roland Garros, affrontando avversari come Zverev e Djokovic. Segnala sport.quotidiano.net

Jannik Sinner e il dualismo con Carlos Alcaraz: John McEnroe non usa giri di parole - L'ex tennista statunitense dice la sua sulla rivalità sportiva fra i due giovani campioni, alla vigilia del primo turno del Roland Garros. Secondo msn.com

Roland Garros 2025, entrano in campo i giganti. Debutto nel torneo per Sinner e Alcaraz - Sono i due grandi favoriti per contendersi il titolo nella partita decisiva del prossimo 8 Giugno. Il Roland Garros, secondo Slam stagionale, è pronto ad ... Scrive oasport.it

Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz For The Title! ?? | Rome 2025 Final Highlights