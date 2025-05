Jannik Sinner avanza al Roland Garros | sconfitto Rinderknech dopo una rimonta da 0-4 nel terzo set

Jannik Sinner avanza al Roland Garros 2025 con una straordinaria rimonta contro il francese Arthur Rinderknech. Dopo un inizio difficile e un terzo set in cui si trovava sotto 0-4, il numero 1 al mondo ha dimostrato una grande determinazione, chiudendo il match con il punteggio di 6-3, 6-3, 7-5. Ora, per Sinner, si profila un secondo turno identico a quello dell'anno precedente.

Jannik Sinner vince all'esordio al Roland Garros 2025. Dopo due ore e 15 minuti di una certa variabilitĂ di situazioni, il numero 1 al mondo sconfigge il francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-34 6-3 7-5. Ironia della sorte, per l'altoatesino ci sarĂ lo stesso secondo turno del 2024, sebbene con sfumature diverse. PerchĂ© quello di giovedì potrebbe essere l'ultimo match della carriera di Richard Gasquet, che per vent'anni è stato tra i maggiori giocatori del panorama tennistico francese. I primi game vedono partire un po' meglio Rinderknech, che spinge in risposta e guadagna tre palle break, sulle quali però Sinner non trema mai...