Jannik Sinner analizza il suo esordio | Il primo match non è mai scontato ho gestito bene un complicato terzo set

Jannik Sinner debutta trionfalmente al Roland Garros 2025, superando il francese Arthur Rinderknech con un punteggio di 6-4, 6-3, 7-5. Nonostante un inizio promettente, il terzo set si è rivelato impegnativo, ma il numero 1 del mondo ha dimostrato abilità e determinazione nella gestione dei momenti critici della partita. Analizziamo i momenti salienti del suo esordio.

Buona la prima per Jannik Sinner nel match d'esordio del Roland Garros 2025. Il numero 1 del mondo, infatti, ha superato il padrone di casa Arthur Rinderknech con il punteggio di 64 63 75 in 2 ore e 17 minuti di gioco al termine di una partita che, dopo due parziali lineari, ha vissuto un terzo set davvero particolare, con l'altoatesino che è finito sotto 0-4 e poi 2-5, prima di una rimonta rabbiosa nel finale, nel quale ha alzato il livello e chiuso i conti evitando un quarto set che poteva complicare i piani. Al termine dell'incontro sul Philippe Chatrier, il tennista azzurro ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito in campo, oggi condotte da Alex Corretja: " Il primo match di un torneo dello Slam è sempre complicato...