Jane Goodall e l' amore per gli animali | Chiunque li conosce sa che gli animali sono tristi o felici proprio come noi Ad un centro punto della mia vita ho capito che dovevo proteggerli e da scienziata sono diventata attivista | dovevo agire

L'amore di Jane Goodall per gli animali ha guidato la sua straordinaria carriera di scienziata e attivista. Durante il Vesak 2025 a Milano, ha condiviso la sua vita dedicata alla protezione dei scimpanzé e delle loro comunità, rivelando come la sua passione sia nata fin dall'infanzia. Con una visione profonda del legame tra esseri umani e animali, ha ispirato generazioni a prendersi cura del nostro pianeta.

Sul palco del Vesak2025, la celebrazione buddhista a Milano, la grande zoologa e studiosa di primati ha raccontato la sua vita dedicata allo studio e alla protezione delle scimpanzé, del loro territorio, delle comunità che ci abitano. Da quando leggeva Tarzan da bambina al suo primo viaggio in Africa da «ragazza nella giungla», fino alla scelta di diventare attivista per la natura. Così con la sua fondazione e il progetto per i giovani, a 91 anni, Jane Goodall racconta cosa può fare uno spirito indomito e ci insegna a non perdere la speranza... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jane Goodall e l'amore per gli animali: «Chiunque li conosce sa che gli animali sono tristi o felici proprio come noi. Ad un centro punto della mia vita ho capito che dovevo proteggerli e da scienziata sono diventata attivista: dovevo agire»

