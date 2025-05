Jafar Panahi vince a Cannes con It Was Just an Accident tra arresti e denuncia d’ingiustizia

Jafar Panahi trionfa a Cannes 2025 con "It Was Just an Accident", conquistando la Palma d’Oro in un contesto di arresti e denuncia dell’ingiustizia. Il noto regista iraniano, costretto a fronteggiare censure e repressioni, utilizza il suo cinema per dare voce a un popolo oppresso, dimostrando che l’arte può essere un potente strumento di resistenza e denuncia.

Jafar Panahi, celebre regista iraniano, ha finalmente ricevuto un riconoscimento internazionale, ottenendo la prestigiosa Palma d'Oro a Cannes 2025 con It Was Just an Accident. Il regista, che da tempo si trova a dover fare i conti con forti censure e un sistema repressione statale, ha saputo trasformare ogni ostacolo in un'opportunità per dimostrare il

