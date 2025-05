Jafar Panahi la Palma d’Oro al grido libertà | gli iraniani accolgono il regista a Teheran

Jafar Panahi, il regista iraniano dissidente, ha ricevuto la Palma d’Oro al Festival di Cannes, un riconoscimento che risuona come un grido di libertà contro il regime oppressivo del suo Paese. Al suo ritorno a Teheran, è accolto con entusiasmo dagli iraniani, dimostrando che il suo coraggio e la sua arte ispirano una lotta collettiva per i diritti e la dignità. “Nessuna paura di tornare”, afferma Panahi.

Jafar Panahi: la Palma d'Oro al regista che si oppone al regime iraniano. Paura di tornare a Teheran? " Nessuna ". L'accoglienza nel suo Paese. La Palma d'Oro al Festival di Cannes, per il regista dissidente iraniano Jafar Panahi, è molto di più che una vittoria per lui e i suoi connazionali. Jafar Panahi, la Palma d'Oro al grido "libertà": gli iraniani accolgono il regista a Teheran (Ansa Foto) – notizie.com A dimostrarlo, è stata l'accoglienza all'aeroporto Imam Khomeini di Teheran, dove molti attivisti lo hanno atteso gridando " donna, vita, libertà". Il regista ha ritirato il premio per il film È stato solo un incidente e con la Palma tra le mani ha invitato tutti i gruppi iraniani a unirsi...

Un simple accident: recensione del film di Jafar Panahi - Un Simple Accident di Jafar Panahi è un ritorno potente after anni di silenzio forzato. Il film, minimale nelle scelte stilistiche, offre un racconto incisivo e disturbante sui limiti della libertà e la censura, portando in scena una narrazione semplice ma di grande impatto, selezionata per il Festival di Cannes. continua a leggere

Cannes, palma d'oro a Jafar Panahi per 'A simple accident'. Tutti i premi - Miglior attore Wagner Moura per 'The Secret Agent', premiata l'interpretazione di Nadia Melliti in 'La Petite Dernière' di Hafsia Herzi È Cate Blanchett, ospite d'onore della serata, a salire sul palc ... msn.com scrive

Palma d'oro a Jafar Panahi per a Simple Accident - La Palma d'oro del 78/o Festival di Cannes assegnata dalla giuria presieduta da Juliette Binoche è stata vinta da Jafar Panahi per a Simple accident. (ANSA). (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

Cannes: il regista iraniano Jafar Panahi vince la Palma d'oro - Si è conclusa nel segno del regista iraniano Jafar Panahi la 78esima edizione del Festival di Cannes. Panahi ha vinto la Palma d'oro per il suo film 'Un simple accident' in una giornata contrassegnata ... Si legge su ilgiornale.it