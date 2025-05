Jafar Panahi accolto a Teheran dopo la Palma d' Oro a Cannes

Il regista iraniano Jafar Panahi è tornato a Teheran in trionfo dopo aver conquistato la Palma d'Oro al Festival di Cannes con il film "Un Simple Accident". Accolto calorosamente dai suoi sostenitori, il suo rientro segna una significativa vittoria artistica dopo anni di restrizioni e un lungo divieto di uscita dal suo Paese. I filmati pubblicati sui social testimoniano l'emozione del momento.

Il regista iraniano Jafar Panahi, reduce dalla vittoria della Palma d'Oro al Festival di Cannes con il film Un Simple Accident, è stato acclamato dai suoi sostenitori al ritorno a Teheran, come mostrano alcuni filmati pubblicati sui social. Dopo anni di divieto di uscita dall'Iran, periodi trascorsi in prigione o a girare film clandestinamente, Panahi ha partecipato di persona al festival. Nonostante alcuni fan temessero ripercussioni per il regista al ritorno in Iran, è arrivato senza problemi nelle prime ore di oggi all'aeroporto internazionale principale di Teheran, intitolato all'ayatollah Ruhollah Khomeini...

