Jacopo Vasamì trionfa al Trofeo Bonfiglio | un successo storico per l' Italia

Jacopo Vasamì conquista il Trofeo Bonfiglio, segnando un'impresa storica per l'Italia nel panorama del tennis juniores. Con determinazione, sacrificio e un eccezionale spirito di combattimento, ha trionfato davanti a oltre duemila spettatori al Tennis Club Milano. Questo successo non rappresenta solo una vittoria personale, ma un ritorno al vertice per il tennis italiano, rinvigorendo le speranze per il futuro.

Sangue, sudore e una buona dose di coraggio sono le armi con cui Jacopo Vasamì ha permesso all'Italia di tornare sul tetto più alto del Trofeo Bonfiglio-Internazionali d'Italia juniores, che ha chiuso i battenti davanti a oltre duemila spettatori sul campo tribuna in terra battuta del Tennis Club Milano Bonacossa. Nella finale che lo vedeva opposto al bulgaro Ivan Ivanov, il romano che si allena al Tennis Club Nomentano insieme a Fabrizio Zeppieri ha vinto il titolo per ko tecnico nei confronti di un avversario che, una volta vinto il set d'apertura al tie break solamente al sesto set point (contro uno di Vasamì) per 10 punti a 8, ha ceduto fisicamente alla maggiore freschezza dell'azzurro...

Jacopo Vasamì vince il Trofeo Bonfiglio! Come Panatta, Lendl e Zverev!