Ivan Zazzaroni | Il rigore di Nicolussi Caviglia è strano Mi è sembrato un regalo alla Juventus

Ivan Zazzaroni ha sollevato una polemica riguardo al rigore assegnato a Nicolussi Caviglia, che ha permesso alla Juventus di accedere alla Champions League. Secondo Zazzaroni, l'episodio appare sospetto: "È un falletto, mi ha lasciato perplesso. Non voglio insinuare nulla, ma è strano". Questo commento ha riacceso il dibattito sulle decisioni arbitrali e il loro impatto sui risultati delle squadre. Continua a leggere...

