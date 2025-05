Its Madonie | idee in movimento per concludere un anno di crescita e innovazione

Il 21 maggio 2025, l’Agriturismo Bergi di Castelbuono ha ospitato la Giornata di Fine Anno Formativo dell’Its Academy JobsFactory Madonie. Questo evento ha rappresentato un momento di celebrazione, riflessione e innovazione, trasformandosi in un laboratorio di idee e emozioni, dove i partecipanti hanno condiviso esperienze e prospettive per il futuro, suggellando un anno di crescita e sviluppo.

Si è svolta mercoledì 21 maggio 2025, presso l’Agriturismo Bergi di Castelbuono, la Giornata di Fine Anno Formativo dell’Its Academy JobsFactory Madonie. Un appuntamento che ha superato i confini della ricorrenza istituzionale per trasformarsi in un vero e proprio laboratorio di idee, emozioni e... 🔗 Leggi su Palermotoday.it