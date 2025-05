ITeg svela la Puglia on the road | tappa a Monopoli il 30 31 maggio e 1 giugno

Il 30, 31 maggio e 1 giugno, iTEG presenta "Puglia on the Road" a Monopoli, un evento imperdibile dedicato alla scoperta dell'arte, dell’artigianato e dell’enogastronomia della regione. L'Hub esperienziale, allestito all'interno della Biblioteca Rendella, offre partecipanti l'opportunità di immergersi nelle tradizioni pugliesi attraverso un viaggio sensoriale coinvolgente. Non perdere l'occasione di esplorare il cuore pulsante della Puglia!

Il viaggio di iTEG svela la Puglia on the road continua nel cuore pulsante della Puglia: l’Hub esperienziale porterà viaggiatori e visitatori alla scoperta dell’arte, dell’artigianato e dell’enogastronomia locali il fine settimana del 30, 31 maggio e 1 giugno all’interno della Biblioteca Rendella... 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - ITeg svela la Puglia on the road: tappa a Monopoli il 30, 31 maggio e 1 giugno

iTEG a Nardò ha svelato la Puglia delle eccellenze mettendole in rete, grande successo la quinta edizione del format - NARDO' (LE) - iTEG ha narrato, esplorato, illustrato e riflettuto tutt’intorno al Turismo EnoGastronomico e all’Hospitality in tre giornate dense di incontri, condivisione, sinergie a Nardò, in provin ... 🔗Lo riporta giornaledipuglia.com

Tutto pronto per iTEG a Nardò: dal 16 al 18 maggio il Turismo Enogastronomico diventa immersivo - NARDO' - Tutto pronto per la quinta edizione di iTEG 2025, l’evento di riferimento dedicato al Turismo Enogastronomico Italiano e all’Hospitality, che quest’anno si presenta con una formula tutta nuov ... 🔗Da giornaledipuglia.com