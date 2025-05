Italiano torturato a New York la donna coinvolta | Un equivoco

Un drammatico caso di tortura si è consumato a New York, coinvolgendo John Woeltz, trader di criptovalute, e Michael Valentino Teofrasto Carturan, vittima di un brutale estorsione. Mentre Woeltz rimane in carcere, la donna coinvolta è stata definita un'equivoco. La polizia intensifica la ricerca di un secondo uomo, presunto complice in questo inquietante episodio che ha scosso la comunità.

Rimane in carcere John Woeltz, il trader di criptovalute che voleva le password degli account in bitcoin di Michael Valentino Teofrasto Carturan e lo ha torturato per ottenerle. Prosegue la caccia a un secondo uomo, il presunto complice...

