Italiano sequestrato e torturato La donna coinvolta si difende

Un caso choc scuote l'opinione pubblica: Beatrice Folchi, 24 anni, coinvolta nelle indagini sul sequestro e le torture dell’italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan, si difende dalle accuse. "È tutto un equivoco", ha affermato a conoscenti, dopo essere stata arrestata dalla polizia di New York. La vicenda solleva interrogativi inquietanti su una storia di violenza e mistero che ha catturato l'attenzione dei media.

La donna coinvolta nelle indagini sul sequestro e sulle torture ai danni dell’italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan si difende. "È tutto un equivoco", ha detto Beatrice Folchi (foto), 24 anni, ad alcuni conoscenti. La ragazza è stata fermata inizialmente dalla polizia di New York insieme a John Woeltz, il trader aggressore, ma il procuratore ha deciso di non procedere con le accuse in attesa che le indagini procedano. "Non sono in arresto. Non posso fare commenti ora", ha precisato al New York Post. La ragazza si è trasferita negli Usa dopo gli studi allo scientifico Majorana di Latina... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italiano sequestrato e torturato. La donna coinvolta si difende

Approfondimenti da altre fonti

Italiano sequestrato e torturato. La donna coinvolta si difende - La donna coinvolta nelle indagini sul sequestro e sulle torture ai danni dell’italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan si difende. Secondo msn.com

Torturato a New York, la donna fermata è originaria di Latina - Beatrice Folchi ha affermato di non essere implicata nelle torture subite da Michael Valentino Teofrasto Carturan ... Segnala msn.com

Sequestro e tortura em Nova York: quem é Beatrice Folchi, acusada no caso do turista italiano - Nel caso del giovane turista torinese sequestrato e torturato per oltre due settimane a New York, è coinvolta anche una donna italiana: Beatrice Folchi. Ecco chi è. Come scrive notizie.it

La testimonianza shock di Adelina: rapita, stuprata e torturata - Storie italiane 25/05/2018