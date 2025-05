Italiano rapito e torturato a New York Folchi si difende | Un equivoco Si cerca un terzo uomo

Un inquietante episodio ha scosso New York: Michael Valentino Teofrasto Carturan, un trentenne italiano, è stato rapito e torturato da un trader online. Le indagini rivelano che, oltre al principale sospettato, potrebbero esserci almeno tre persone coinvolte nel crimine. Folchi, un possibile testimone, sta cercando di difendersi da un malinteso, mentre le autorità cercano di fare chiarezza su questo caso di estorsione legato ai Bitcoin.

Continuano le indagini sul rapimento e le torture ai danni di Michael Valentino Teofrasto Carturan, 29enne italiano sequestrato a New York da un trader online che voleva estorcergli le password dei suoi account di Bitcoin. Secondo le autorità americane, nel rapimento sarebbero coinvolte almeno 3 persone: una di queste, la 24enne di origini italiane Beatrice Folchi, è stata fermata ma non è formalmente indagata...

