Italia-Usa Crolla AmCham Italy | Missione in Silicon Valley aziende a caccia di innovazione

AmCham Italy ha lanciato una missione innovativa nella Silicon Valley, focalizzata sull'incontro con le tecnologie del futuro. Come spiega il managing director Simone Crolla, l'iniziativa mira a facilitare il contatto tra aziende italiane e le ultime innovazioni, promuovendo scambi che possono trasformare il panorama imprenditoriale. Scopriamo i dettagli di questa importante opportunitĂ per le imprese nel contesto globale.

(Adnkronos) – Una missione 'a caccia' di innovazione, per 'incontrare' le tecnologie di domani. E' quella organizzata da AmCham Italy, la Camera di Commercio americana in Italia, come racconta ad AdnkronosLabitalia il managing director, Simone Crolla.  "La missione organizzata da AmCham Italy -spiega Crolla- interesserĂ questa volta la costa occidentale degli Stati Uniti, nel cuore ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Italia-USA, dazi: AmCham Italy guida missione imprenditoriale a New York - Nel corso di una intensa tre giorni che si conclude oggi, i rappresentanti delle aziende insieme al Managing Director di AmCham Italy Simone Crolla hanno ... L'articolo Italia-USA, dazi: AmCham ... 🔗Segnala msn.com

Papa Leone XIV, AmCham Italy: "Pontefice statunitense svolta epocale, può rafforzare legame Ue-Usa" - Così, con Adnkronos/Labitalia, Simone Crolla, managing director di AmCham Italy, la Camera di Commercio Americana in Italia, sull'elezione di Papa Leone XIV. "Da sempre il commercio ha promosso ... 🔗Lo riporta adnkronos.com