Italia Under 17 2-1 al Belgio e in semifinale da prima del girone | ora il Portogallo

L'Italia Under 17 conquista un'importante vittoria contro il Belgio, qualificandosi così alle semifinali dell'Europeo di categoria in corso in Albania. I giovani azzurri si sono affermati da primi nel loro girone e ora si preparano ad affrontare il Portogallo per un posto in finale. Un percorso promettente che evidenzia il talento e la determinazione della squadra italiana.

L`Italia Under 17 fa en plein e si qualifica da prima del suo raggruppamento alle semifinali dell`Europeo di categoria in corso in Albania. Dopo... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

