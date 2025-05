Italia Spalletti ha cambiato idea | Acerbi torna tra i convocati! Lista completa

L’Italia di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare Norvegia e Moldavia, fondamentali per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Tra le novità nella lista dei convocati spicca il ritorno di Francesco Acerbi, segno di un ripensamento del commissario tecnico riguardo alle scelte precedenti. Scopriamo insieme la lista completa e le aspettative per questi importanti incontri.

L'Italia affronterà la Norvegia e la Moldavia nei primi incontri del suo cammino verso l'auspicata qualificazione ai Mondiali del 2026: tra i convocati di Luciano Spalletti per le sfide, torna anche Francesco Acerbi. IL RIPENSAMENTO – L'Italia di Luciano Spalletti, che fronteggerà Norvegia e Moldavia nelle qualificazioni dei Mondiali del 2026, conterà anche su Francesco Acerbi. In controtendenza rispetto a quanto affermato dal tecnico toscano nello scorso anno, a proposito di un'esigenza di ringiovanire il reparto difensivo della Nazionale, Spalletti ha dunque deciso di fare nuovamente affidamento su quello che è attualmente il miglior difensore puro presente in Italia...

