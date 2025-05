Italia la lista dei convocati di Spalletti | tra ritorni nuovi volti e nessun calciatore della Roma

Luciano Spalletti ha reso nota la lista dei convocati per la Nazionale, rivelando sorprese tra ritorni e nuovi volti, ma con l'assenza di calciatori romanisti. Mentre la Roma festeggia un posto in Europa League dopo una stagione travagliata, resta il rammarico per la Champions sfumata per un solo punto. È il momento di riflettere e pianificare il futuro.

Un Europa League dolce-amara quella conquistata dalla Roma in questo finale di campionato, tra la gioia di aver rimediato in maniera miracolosa ad una stagione dai toni iniziali drammatici e il rammarico di aver mancato la Champions per un solo punto. Ora è tempo di pianificare, a cominciare dalla scelta di un nuovo allenatore che vede Fabregas diviso tra giallorossi e Como. In contemporanea spazio anche all’Italia, per una Nazionale pronta a tornare in campo per le prime due gare del Gruppo I di qualificazione al prossimo Mondiale. Azzurri di scena il 6 giugno ad Oslo contro la Norvegia, in un match già chiave per le sorti del girone, e il 9 a Reggio Emilia con la Moldova, con Spalletti che ha diramato oggi la lista dei 27 convocati per tali sfide... 🔗 Leggi su Sololaroma.it