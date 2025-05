Italia femminile di ginnastica artistica conquista l' oro agli Europei di Lipsia

L'Italia femminile di ginnastica artistica scrive un'altra pagina gloriosa nella sua storia, conquistando l'oro al concorso generale degli Europei di Lipsia. Questo trionfo, il quarto della sua carriera dopo quelli di Volos 2006, Monaco di Baviera 2022 e Rimini 2024, è stato coronato dall'eccezionale performance del quintetto delle Fate, che include l'olimpionica Alice D'Amato e talentuose ginnaste come Manila.

Per la quarta volta nella propria storia l'Italia femminile di ginnastica artistica si aggiudica la medaglia d'oro nel concorso generale degli Europei. Dopo i trionfi di Volos 2006, Monaco di Baviera 2022 e Rimini 2024, infatti, il quintetto delle Fate composto dall'olimpionica Alice D'Amato, Manila Esposito e dalle tre debuttanti Giulia Perotti, Emma Fioravanti e Sofia Tonelli ha conquistato la prima piazza all' Exhibition Center di Lipsia (Germania) al termine delle qualificazioni femminili, che hanno aperto l'11a edizione del torneo continentale e valide anche per l'assegnazione delle medaglie della gara a squadre...