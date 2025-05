Italia Comfidi | bilancio in forte crescita Nico Gronchi | Risultato che conferma stabilità e solidità della società

Italia ComFidi ha registrato un bilancio 2024 in forte crescita, chiudendo con un risultato netto di 2.572.669 euro, un marcato incremento rispetto all'anno precedente. Nico Gronchi evidenzia come questo traguardo attesti la stabilità e la solidità economico-patrimoniale dell'azienda, nonostante le sfide attuali nel mercato del credito.

Gronchi: "Italia ComFidi ha chiuso il bilancio 2024 con un risultato netto positivo pari a 2.572.669 euro con un incremento significativo rispetto al 2023. Un traguardo che conferma la stabilità e solidità economico-patrimoniale della società, nonostante le difficoltà del mercato del credito e della garanzia mutualistica"

